الولايات المتحدة تُجري أول اختبار للقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

فحص كورونا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أول اختبار للقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد.



وأفادت وكالة (أسوشيتد برس)، أن الباحثين حقنوا أول لقاح تجريبي ضد فيروس (كورونا) في جسد مدير عمليات في شركة تقنية صغيرة.



وأضافت، أن ثلاثة متطوعين آخرين، تلقوا اللقاح التجريبي اليوم، مشيرة إلى أن الاختبار، سيجرى على 45 متطوعاً، وستقدم جرعتان كل شهر على حدة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وبدأ العلماء في معهد "كايزر للبحوث الصحية" في مدينة سياتل دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ"COVID-19"، تم تطويره في وقت قياسي بعد انفجار الفيروس المستجد من الصين، وانتشر عبر الكرة الأرضية.



وصرحت الدكتورة ليزا جاكسون، رئيسة دراسة كايزر الدائمة: "نحن فريق فيروس كورونا الآن.. الكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة".