الحكومة الفلسطينية تُحدد موعد العمل بالتوقيت الصيفي وإجازة الإسراء والمعراج

حددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، حيث سيكون القرار سارياً اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.



وقررت الحكومة الفلسطينية، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الاثنين، العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتباراً من فجر يوم السبت بتاريخ 28/3/2020 وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.



وفي سياق منفصل، قالت الحكومة الفلسطينية: إنه تقرر اعتبار يوم الأحد السابع والعشرين من رجب الموافق 22/03/2020م عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



رام الله - دنيا الوطن