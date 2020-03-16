رئيس سلطة النقد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس عبر (الفيديو كونفرنس)

الشوا يؤدي اليمين الدستورية عبر الفيديو كونفرنس

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، برئاسة المحافظ السيد عزام الشوا، اليوم، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، حيث كان قد صدر مرسوم رئاسي، بتعيين الأعضاء الجدد بتاريخ 27/02/2020.



وعبر الرئيس عن تمنياته لمجلس إدارة سلطة النقد الجديد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، مشيداً بسلطة النقد ودورها في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي والاستقرار المالي في فلسطين، والتعامل مع الأزمات وإدارتها بحكمة، لاسيما أزمة الوضع الصحي الراهن.



وشكر الشوا الرئيس على الدعم والتوجيهات الحكيمة التي يقدمها لسلطة النقد، مشيراً إلى أثرها الإيجابي في تحقيق سلطة النقد الإنجازات التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة بين نظيراتها على المستوى الإقليمي، كما شكر الشوا السيد الرئيس على حكمته ونظرته الثاقبة في إدارة الأزمة في البلاد في ظل انتشار فيروس (كورونا).



ويتكون مجلس إدارة سلطة النقد الجديد من الشوا رئيساً، وعضوية كل من فريد غنام، ممثلاً عن وزارة المالية، والسيد إياد جودة، والسيد عرفات عصفور، والسيد فراس ملحم، والسيدة سماح صالح، والسيد جون خوري، والسيد سعيد هيفا.



ويعتبر مجلس الإدارة، السلطة العليا لإصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف بإقرار سياساتها، والإشراف على إدارة عملياتها بِما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة؛ لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام القانون، ويكون المجلس مسؤولاً أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وجرى القسم عبر تقنية (الفيديو كونفرنس).