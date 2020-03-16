دولي

جونسون: ذروة وباء (كورونا) تقترب بسرعة في بريطانيا ويجب اتخاذ إجراءات حازمة

جونسون: ذروة وباء (كورونا) تقترب بسرعة في بريطانيا ويجب اتخاذ إجراءات حازمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من مضاعفة عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المملكة المتحدة كل خمسة أيام إن لم تتخذ إجراءات حازمة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني رعايا المملكة، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، إلى تجنب التجمعات والامتناع عن زيارة الحانات والنوادي والمسارح وغيرها من الأماكن العامة، والعمل من البيت قدر الإمكان.

وقال جونسون: نسعى لتطبيق الحماية من (كورونا) التي تنتشر بشدة، مشيراً إلى أن الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "في نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهدفنا هو تأخير انتشار الفيروس في الوقت المناسب وإنقاذ الأرواح بناء على المشورة العلمية".

وأكد جونسون على ضرورة بقاء كبار السن والنساء الحوامل في المنازل، ويجب أن يقتصر خروج المواطنين على المستشفيات وشراء الاحتياجات، مشددا على أن أي شخص لديه اثنان من أعراض فيروس (كورونا) يجب أن يلزم منزله.

ودعا لـ "التباعد الاجتماعي" هذه الفترة لمكافحة فيروس (كورونا) وإلى بقاء المواطنين في منازلهم لمدة 14 يوما.

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