"الاقتصاد الوطني" تعلن فتح طلبات استيراد السلع الخاصة بالكوتا والاسمنت والجميد
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا لعام 2020 وكذلك الاسمنت، والجميد .
ودعت الوزارة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الراغبين في الاستيراد استخدام النماذج المعدة خصيصا لذلك والمنشورة على موقعها الالكتروني وإرسالها عبر البريد الالكتروني [email protected] مع الاشارة الى ان اخر موعد لتقديم الطلبات هو 26/3/2020 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .
وللحصول على النماذج والإجراءات ولمعرفة تفاصيل السلع وأرقام التعرفة والكميات للكوتا من خلال الرابط الالكتروني.
اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا لعام 2020 وكذلك الاسمنت، والجميد .
ودعت الوزارة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الراغبين في الاستيراد استخدام النماذج المعدة خصيصا لذلك والمنشورة على موقعها الالكتروني وإرسالها عبر البريد الالكتروني [email protected] مع الاشارة الى ان اخر موعد لتقديم الطلبات هو 26/3/2020 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .
وللحصول على النماذج والإجراءات ولمعرفة تفاصيل السلع وأرقام التعرفة والكميات للكوتا من خلال الرابط الالكتروني.
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