شاهد: الوزير عصام سالم يتحدث عن إجراءات النقل والمواصلات بخطة الطوارئ
خاص دنيا الوطن
تحدث وزير النقل والمواصلات، عصام سالم، عن تفاصيل خطة الوزارة فيما يتعلق بحالة الطوارئ والتي أعلن عنها لمواجهة فيروس (كورونا).
تحدث وزير النقل والمواصلات، عصام سالم، عن تفاصيل خطة الوزارة فيما يتعلق بحالة الطوارئ والتي أعلن عنها لمواجهة فيروس (كورونا).
وأشار الوزير سالم، خلال حوار مصور مع "دنيا الوطن"، عن المواصلات في مدينة بيت لحم التي وضعت بعهدة الأمن الفلسطيني واعتبرت خارج سيطرة الوزارة.
فيما يلي الحوار مع الوزير سالم، عبر التقرير التالي:
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