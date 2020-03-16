شاهد: الوزير عصام سالم يتحدث عن إجراءات النقل والمواصلات بخطة الطوارئ





وأشار الوزير سالم، خلال حوار مصور مع "دنيا الوطن"، عن المواصلات في مدينة بيت لحم التي وضعت بعهدة الأمن الفلسطيني واعتبرت خارج سيطرة الوزارة.





فيما يلي الحوار مع الوزير سالم، عبر التقرير التالي:









خاص دنيا الوطنتحدث وزير النقل والمواصلات، عصام سالم، عن تفاصيل خطة الوزارة فيما يتعلق بحالة الطوارئ والتي أعلن عنها لمواجهة فيروس (كورونا).