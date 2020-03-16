بلدية جباليا النزلة تقرر إغلاق الحدائق العامة والملاعب وصالات الرياضة













رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية جباليا النزلة أوامر بإغلاق الحدائق العامة والمنتزهات، وكذلك الملاعب الخماسية، وصالات اللياقة ورفع الأثقال، وذلك في إطار خطة الطوارئ لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وقال رئيس البلدية م. مازن النجار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن البلدية قررت إغلاق المرافق العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على صحة المواطنين.ونوه النجار بأن الإغلاق مؤقت، إلى حين إنهاء حالة الطوارئ المعلنة من الجهات الحكومية في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد.