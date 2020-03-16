إدارة السجون تُقرر سحب (140) صنفاً من "كنتينا" الأسرى منها مواد التنظيف

أسرى في سجون الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت إدارة سجون الاحتلال سحب (140) صنفاً من "كنتينا" الأسرى، منها مواد التنظيف التي تُشكل اليوم أساساً لمواجهة عدوى فيروس (كورونا)، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام.



وبين نادي الأسير اليوم الاثنين، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار سحب الأصناف شمل معظم أنواع الخضار، وحتى المجمدة منها، بالإضافة إلى اللحوم، والسمك، والزيت، والأعشاب التي تُشكل بديلاً في كثير من الأحيان عن الأدوية.



وأكد نادي الأسير أن إدارة السجون تحاول استغلال الظرف الراهن في ظل انتشار فيروس (كورونا)، والإمعان في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى، وبدلاً من أن تزود الأسرى بمواد التنظيف والتعقيم داخل الأقسام كحد أدنى من الإجراءات الوقائية، تعلن إجراءاتها التنكيلية.



وتابع نادي الأسير، أن الخطورة الأكبر تكمن في إجراء إدارة السجون في ظل الظرف الراهن، والذي أعلنت على إثره إلغاء زيارات عائلات الأسرى، ووقف زيارات المحامين لهم، الأمر الذي يضع الأسرى في عزل إضافي.



ولفت نادي الأسير إلى أن هذه الخطوات ما هي إلا استكمالاً لتوصيات لجنة "أردان" التي بدأت بتنفيذها بعد منتصف عام 2018، لتضييق على الأسرى، وسلبهم مُنجزاتهم التي حققوها على مدار سنوات نضالهم.



وعلى ذلك أعلن الأسرى البدء في بلورة خطوات نضالية رداً على قرار إدارة السجون.



وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر، بتكثيف متابعة للأسرى، والضغط الفعلي من أجل توفير التدابير الوقائية لهم مع انتشار فيروس (كورونا)، وكذلك تكثيف التواصل مع عائلاتهم خاصة المرضى منهم، ومن يعانون من أوضاع خاصة.



يُشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال (5000) أسير منهم (43) أسيرة، و(180) طفلاً.