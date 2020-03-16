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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين لفلسطين عبر معبرالكرامة

وزيرة الصحة: تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين لفلسطين عبر معبرالكرامة
معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، تعميماً بخصوص القادمين إلى فلسطين عبر معبر الكرامة- جسر الملك حسين.

وأضافت في تعميمها، اليوم الاثنين، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بناء على ما تقتضيه السلامة العامة، تقرر تنفيذ الحجر المنزلي لكل من هو قادم إلى فلسطين، عبر جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ دخوله ولمدة 14 يوماً، وينفذ هذا القرار اعتباراً تاريخه".


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