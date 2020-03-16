وزيرة الصحة: تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين لفلسطين عبر معبرالكرامة









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، تعميماً بخصوص القادمين إلى فلسطين عبر معبر الكرامة- جسر الملك حسين.وأضافت في تعميمها، اليوم الاثنين، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بناء على ما تقتضيه السلامة العامة، تقرر تنفيذ الحجر المنزلي لكل من هو قادم إلى فلسطين، عبر جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ دخوله ولمدة 14 يوماً، وينفذ هذا القرار اعتباراً تاريخه".