الأسرى يقررون الشروع بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون مطلع الأسبوع المقبل

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأثنين، أن الأسرى في معتقلات الاحتلال، قرروا البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون الإسرائيلية بدأً من يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك ردا على إجراءات الإدارة بشطب أكثر من 140 صنف من كانتينا السجون، تشمل مواد تنظيف وخضروات ومواد غذائية.



وأوضحت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها، قررت قبل نحو شهر إزالة أكثر من 140 صنف من كانتينا السجون وحرمت الأسرى من شرائها، تشمل العديد من أنواع الخضراوات (كالليمون والأفوكادو) والبهارات والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات كالصابون والشامبو وغيرها في ظل الظروف الإستثنائية القائمة بمواجه فيروس (كورونا)، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير.



وكانت ادارة السجون، ابلغت الأسرى نهاية الشهر الماضي، أنها تعكف على تنفيذ عدة إجراءات تصعيدية تجاههم كأن لا يعد الطعام الا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنف من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشر إلى سبع، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وأن تكون ألوان الشراشف والأغطية بلون واحد