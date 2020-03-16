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دولي

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ويلز

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ويلز
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول الصحة الأعلى في دولة ويلز، فرانك آثيرتون، عن أول وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته (بي بي سي)، المتوفى كان في مستشفى ريكسهام ميلور، ويبلغ من العمر 68 عاما وكان يعاني من مشاكل صحية، حيث أعلنت ويلز عن 30 إصابة جديدة اليوم الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات في المملكة المتحدة 1.543، كما وصلت عدد حالات الوفاة إلى 22، حيث تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين، نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات وستة آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

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