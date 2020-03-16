فيديو مؤثر: مأساة تعيشها عائلة أحد شهداء حريق النصيرات وزوجته تروي اللحظات الأخيرة

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صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
روت أحلام أبو رحمة، زوجة أحد شهداء حريق النصيرات الذي وقع قبل نحو أسبوعين تفاصيل الأيام الأخيرة التي عاشها زوجها أحمد والتي كانت مليئة بالمصاعب والحياة الصعبة.

وقالت أبو رحمة، عبر مقطع فيديو بث على الانترنت: "لقد كان أحمد يعيش حياة صعبة ويكابد الأمرين من أجل قوت أطفاله، ويعمل ليلاً ونهاراً من أجل توفير الأساسيات والضروريات في المنزل.

وأضافت أبو رحمة: "كان زوجي طوال فترة زواجنا شبه عاطل عن العمل ويسعى لتوفير حياة كريمة لأولاده، وفي الأوقات التي لا يعمل بها كان يقضي وقته في النوم هرباً من المطالبات الخاصة بأطفاله".

وتابعت: "كان دائماً حزين بسبب وضع البيت المتهالك وعدم قدرته على توفير احتياجات أبنائه، فنحن لا نملك مطبخاً أو حمام خاص بنا علاوة على تهالك منزلنا بشكل يرثى له، وكان أحمد يحلم بإصلاح هذا المنزل الذي عشنا فيه كل أيام الحزن".

وأكملت أبو رحمة: "منذ خمسة أشهر لم يرى أحمد أطفاله فهو يبدأ عمله من أول النهار حتى آخر، ويعود متأخر للمنزل ونادراً ما كان يراهم".

لمزيد من التفاصيل عبر الفيديو التالي:

 


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