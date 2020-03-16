الإمارات تستثمر مع روسيا بتطوير لقاح ضد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مع عدد من الدول على استخدام التكنولوجيا الروسية في مكافحة فيروس كورونا، كما تلقى الصندوق منحة من الإمارات لدعم ابتكار لقاح ضد المرض.



وجاء في بيان: "ستعمل الاستثمارات والتعاون الدولي على توسيع نطاق الإمكانات الحالية، واستخدام التقنيات المتقدمة وزيادة إنتاج أنظمة الاختبار واللقاحات بشكل كبير، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف البيان: "تعد روسيا رائدة في التقنيات الرئيسية للكشف عن اللقاحات وابتكارها، لقد توصل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إلى اتفاقيات مع عدد من الدول الرائدة بشأن استخدام التقنيات الروسية في مكافحة فيروس كورونا، كما خصص الشركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة منحة لدعم تطوير اللقاح الروسي ضد كوفيد-19".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.



وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.



واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلف