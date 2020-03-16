شاهد: مركز طاقة الحياة ينظم فعالية حول علوم الطاقة





وقدم مدرب التنمية البشرية وعلم النفس، خالد عادل أبو الحاج، في بداية اللقاء تعريفاً بالفعالية والمركز، مؤكداً على أهمية علم الطاقة في حياة الإنسان.





كما وقدم الباحث صلاح الثلاثيني، محاضرة حول علوم الطاقة وعلم النفس الحديث، وقدم تعريفاً حول علم الطاقة وقوانينه.





هذا وتحدث عدد من المختصين في مجال علوم الطاقة، حول القضية وقدموا شرحاً مفصلاً بهذا الشأن، وللمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:













خاص دنيا الوطننظم مركز طاقة الحياة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، فعالية حول علوم الطاقة حضرها عدد من الشخصيات العلمية وعدد من المهتمين بعلم الطاقة.