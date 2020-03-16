شؤون فلسطينية

"حضارة" ترفع سرعات الإنترنت للمشتركين بالضفة وغزة مجاناً لـ 30 يوماً

"حضارة" ترفع سرعات الإنترنت للمشتركين بالضفة وغزة مجاناً لـ 30 يوماً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة حضارة، احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، مبادرة لدعم أساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية بهدف دعم التعليم عن بعد وتمكينهم من التواصل عبر المنصات الإلكترونية بكل سهولة ويسر مما يدفع الى استمرار العملية التعليمية، وبالتزامن معها أطلقت حضارة ايضاً مبادرة أخرى لرفع السرعات مجاناً للمشتركين الحاليين في الضفة وغزة.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن ما نتج عن انتشار فايروس كورونا من اتخاذ سلسلة اجراءات بمنع الفعاليات والتجمعات التي تؤدي الى الاختلاط بين الناس والتي كان من ضمنها إغلاق للمدارس والجامعات تفادياً لزيادة معدلات انتشار الفيروس، فإن "حضارة" أطلقت مبادرة رفع السرعات إلى 30 ميجا مجاناً لمدرسي الجامعات والمعاهد في سبيل دعم خطة التعليم الإلكتروني.

وفي ذات السياق قامت حضارة بإطلاق مبادرة ثانية لرفع سرعات المشتركين من هم ضمن فئات 4 و8 ميجا ومضاعفتها الى 16 ميجا مجاناً  لمدة 30 يوم ، وعن كيفية رفع السرعة  في ظل هذه الظروف فقد طورت الشركة خاصية تفعيل الخدمة مباشرة من خلال تطبيق myhadara  او صفحتي على الموقع الالكتروني http://my.hadara.ps/  حرصاً على سلامة المواطنين ولضمان تقديم أفضل خدمة بشكل امن .

وحول دعم خطة تمكين التعليم الالكتروني، قال مدير التسويق في شركة حضارة، يوسف الخطيب: "في ظل الظروف القاهرة التي تسبب بها انتشار الفيروس وبعد اتخاذ قرار من قبل الحكومة لتعطيل الجامعات والمعاهد التعليمية واللجوء الى خطة التعليم عن بعد وجب علينا كشركة انترنت فلسطينية تقديم الدعم لها خصوصاً  أن المحاضرين في الجامعات والمعاهد يحتاجون الى سرعات انترنت عالية من أجل رفع محاضراتهم على شبكة الانترنت كي يتفاعل معها الطلبة ، لذلك بادرنا لطرح مبادرة رفع سرعات الانترنت لكل مدرسي الجامعات والمعاهد الى 30 ميجا مجانا".

وأشار الخطيب إلى أن الشركة ستقوم بمراسلة ادارة الجامعات والمعاهد الفلسطينية بشكل رسمي لتزويدنا بجميع أسماء المحاضرين فيها ليتسنى لهم الحصول على هذه الخدمة.

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