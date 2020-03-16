محافظ طولكرم: ندعو المواطنين لالتزام منازلهم

مدينة طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

دعا محافظ طولكرم عصام أبو بكر، المواطنين إلى الالتزام أكثر في المنازل لتسيل مهمة التحقيق في مسار الإصابة، وليتسنى إجراء الفحوصات اللازمة وتسهيل مهمة الكادر الطبي ومن أي مؤسسات دخلها وخرج منها المصاب.



وأوضح أبو بكر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في طولكرم بلغ حالتين، آخرها التي أعلن عنها اليوم وهي لطالب يدرس في بولندا عاد قبل ايام.



وقال: "نجري التحقيقات اللازمة حول منشأ هذه الإصابة وسببها، ونحن باتجاه من تعامل معها في المحافظة، الإجراءات على ما هي عليه بخصوص حالة الطوارئ التي أعلنت سابقة سواء بمرسوم رئاسي أو الإجراءات التي أصدرها رئيس الوزراء محمد اشتية أو الإجراءات والتدابير الخاصة بطولكرم".



وأضاف، طواقم الصحة بدأت بأخذ الفوج الأول من العينات اللازمة من المقربين من الشخص المصاب، وسيتبعها عينات أخرى، وبعد نتائج الفحوصات التي ستخرج بؤشرات أولية بعد أقل من 8 ساعات، سيكون هناك تصور باتخاذ قرار بالتنسيق مع الرئيس ومع مجلس الوزراء، للخروج بالإجراءات اللازمة بمحافظة طولكرم.



وأوضح أبو بكر، أنه منذ بداية انتشار الفيروس ودخوله إلى فلسطين، كان هناك دعوات للحد من الحركة للتقليل من انتشاره، من أجل السلامة للجميع، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الشائعات وعدم التعاطي معها.