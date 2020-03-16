شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: أحلنا صاحب شركة للنيابة العامة لتعبئته معقمات مغشوشة

الصحة بغزة: أحلنا صاحب شركة للنيابة العامة لتعبئته معقمات مغشوشة
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الصحة في قطاع غزة للنيابة العامة، صاحب شركة لقيامه بتصنيع وتعبئة كحول الجل التي يتم استخدامها لتطهير اليدين للوقاية من فيروس (كورونا)، حيث قام ببيعها لصالح تجار في القطاع.

 وقالت الصحة في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنه "تبين من فحص عدة عينات في مختبر الصحة العامة التابع للوزارة أنها مخالفة للمواصفات الطبية، ولا توجد بها نسبة كحول وتوزع على أنها تستخدم لأغراض التعقيم، حيث قامت عدة فرق تفتيش المكونة من فريق مشترك من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة الطبية بمصادرة أكثر من عينة لغرض الفحص".

وأكد مدير عام الشؤون القانونية، سعيد البطة، أنه تم إحالة الموضوع بشكل عاجل للنائب العام لاتخاذ المتقضي القانوني على ضوء ذلك.

وشدد البطة على خطورة هذه الجريمة وأن المشرع تشدد في عقوبات هذه الجرائم وأكد أن وزارة الصحة بالاشتراك مع جهات الاختصاص لن تتهاون اطلاقاً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والرادعة ضد المخالفين حفاظاً على صحة الشعب الفلسطيني لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية.

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