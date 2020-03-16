بيان من الشرطة الفلسطينية حول المصاب الجديد بفيروس (كورونا) في طولكرم

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الشرطة الفلسطينية، بيانًا، حول حجر المصاب الثاني بفيروس (كورونا) في طولكرم.



وقالت الشرطة، في البيان الذي وصل "دنيا الوطن": "قمنا بتأمين مكان الحجر الصحي للمصاب الثاني بفيروس (كورونا) في طولكرم".



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة قامت بالاستعدادات اللازمة لتأمين مكان حجر أحد المصابين بفيروس (كورونا) وأخذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس من المصاب إلى المواطنين والحفاظ على سلامتهم.



وأوضحت أن هذا الإجراء كان للتأكد من بقاء المصاب في الحجر الصحي.