النائب العام يوجه تحذيراً لأي مخالف لإجراءات الحجر والعزل الصحي



وحذر النائب العام في تصريح صل "دنيا الوطن"، كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمسائلة الجزائية وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ و أحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث منه واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على" انه يعاقب كم من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.



وثمن النائب العام روح المسؤولية العالية التي يتمتع بها المواطن الفلسطيني والتزامه بالإجراءات والتعليمات الوقائية المتخذة لمكافحة فايروس كورنا.



رام الله - دنيا الوطندعا النائب العام المستشار أكرم الخطيب كافة المواطنين إلى ضرورة التقييد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية وجهات الاختصاص و خاصة المتعلقة بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة فايروس كوفيد-19 (كورونا)، وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية .