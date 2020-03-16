شؤون فلسطينية

مالية غزة: صرف رواتب "طموح 2" غداً الثلاثاء

مالية غزة: صرف رواتب "طموح 2" غداً الثلاثاء
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) غداً الثلاثاء.

وأفادت الوزارة في تصريح لها اليوم الاثنين، بصرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر 12/2019 غداً الثلاثاء في كافة فروع بنك البريد.

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