مالية غزة: صرف رواتب "طموح 2" غداً الثلاثاء

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) غداً الثلاثاء.



وأفادت الوزارة في تصريح لها اليوم الاثنين، بصرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر 12/2019 غداً الثلاثاء في كافة فروع بنك البريد.