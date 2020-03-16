إدارة المعابر: حجر صحي لجميع القادمين والمغادرين عبر (الكرامة) لـ 14 يومًا

معبر الكرامة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الاثنين، أنها ستطبق الحجر الصحي، والفحص الطبي على كافة المواطنين القادمين من الخارج عبر الجسر (معبر الكرامة) لمدة 14 يوماً.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بناء على الإجراءات الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية، وحرصا على السلامة العامة، سيطبق الحجر الصحي والفحص الطبي على كافة المواطنين القادمين من الخارج عبر الجسر (معبر الكرامة) لمدة 14 يوماً.



وأشارت إلى أن الحجر الصحي والفحص الطبي، سيطبقان على كافة المواطنين المغادرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر (جسر الملك حسين) من الأراضي الفلسطينية لمدة 14 يوماً، اعتباراً من اليوم.