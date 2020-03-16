اشتية: مدينة طولكرم ما زالت مفتوحة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، أن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، رفع تقدير موقف للحكومة، حول الأوضاع في المحافظة، بعد الإعلان عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فيها، اليوم الاثنين.





وأكد اشتية، في تصريح صادر عنه، أن المحافظة بشكل عام ومدينة طولكرم بشكل خاص، لا زالت مفتوحة، حيث لا زلنا ندرس الوضع في المحافظة، ولم نتخذ قراراً بعد بإغلاقها.



