مواطن من غزة يعرض الشاليه الخاص به لحجر الناس به





رام الله - دنيا الوطنعرض أحد المواطنين في قطاع غزة، الشاليه الخاص به، ليتم استخدامه بغرض الحجر الصحي للمواطنين، المشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا).وقال المواطن ناهض نمر الخالدي، عبر صفحته بموقع (فيسبوك) وخلال مشاركته لصور منطقة الحجر الصحي في إحدى مدارس قطاع غزة: "أنا جاهز لاستقبالهم لدي في الشاليه.. نحن مع عدم الانتقادات الكثيرة ومع العمل".وأضاف الخالدي في منشوره أن ظروف الحجرفي إحدى المدارس يتناقض مع معايير السلامة الصحية، لأن حمامات المدرسة لا تصلح للناس بهذا الشكل، ويجب فحص وتمميز الناس، وإبعادها عن بعضهم.وأوضح أن الصين تعاملت مع المرضى غير المحجور عليهم بشكل لائق، وبغرف محترمة، وأكل صحي.وأضاف "صحيح أننا بغزة لنا حاجات أفضل من غيرنا، لكننا نتطلع لما هو أفضل؛ لأن الإنسان الفلسطيني هو أعز ما نملك، هو رأس المال الفكري والبشري لقضيتنا، بعد أن ضاعت أراضينا".وتابع الخالدي: "نحن الوحيدون في العالم الذين لا نملك موانئ، ولا مطارات، ولا مصارف مركزية، ولا بترول، ولا حكومات، ولا ملوك، لا نملك سوى الإنسان، هو ثروتنا الوحيدة، التي يجب أن نحافظ عليها".