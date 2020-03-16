محافظ سلفيت: أغلقنا مغسلة ملابس لأنها تغسل شراشف تابعة لمراكز طبية إسرائيلية





وأشار كميل في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أنه تم اتخاذ قرار إغلاق المغسلة مؤقتاً، ووضع أصحابها العاملين فيها بالحجر الصحي البيتي، لحين التأكد من سلامتهم.





وأوضح أنه يحظر على كافة المغاسل، استقبال أي أقمشة أو ملابس للغسيل من إسرائيل والمستوطنات، محذرا في الوقت ذاته أنه من يخترق ذلك، سعرض نفسه للمساءلة القانونية، بعد الإغلاق التام والنهائي لمغسلته.





وناشد كميل، المواطنين لإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن أي حالة خرق لهذا القرار، وغيره من القرارات والتعليمات الصادرة عن المحافظ، ووزارة الصحة، وكافة الجهات المختصة.



ودعا، البلديات والمجالس القروية، وعبر جهات الاختصاص فيها، للرقابة والتفتيش الدائمين على هكذا مرافق وغيرها، لضمان التزام الجميع بإجراءات الصحة والسلامة العامة، والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، أن لجنة الصحة والسلامة العامة، وجدت خلال الزيارات التفقدية، التي تقوم بها، على إثر الزيارات التفقدية التي تقوم بها، إن إحدى المغاسل (دراي كلين) في المحافظة، تقوم بغسيل ملابس أطباء وشراشف وأغطية تابعة لمراكز طبية إسرائيلية.