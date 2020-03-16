طولكرم مُغلقة حتى إشعار آخر

مدينة طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الإثنين، إغلاق المدينة بمنع دخولها والخروج منها حتى إشعار آخر، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن صباح اليوم، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طولكرم، لمواطن قادم من بولندا.



وقال اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إن المصاب طالب جامعي يدرس في بولندا، وأضاف أن عائلة الشاب المصاب ومن خالطهم هم الآن قيد الاجراءات.



