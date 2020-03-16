الأردن: إجراءات حجر صحي إجبارية لجميع القادمين للمملكة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، عن إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية، يبدأ تنفيذها فوراً؛ لمنع انتشار العدوى، وحماية صحة المواطنين والقادمين.



ووفق وكالة (بترا) الرسمية، تشمل الإجراءات، فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة على النحو التالي: يخضع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتباراً من اليوم الاثنين فصاعداً، لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوماً في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية، التي تعتمدها وزارة الصحة.



وأوضح، أنه كإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان، من اليوم فصاعداً، ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك.



كما سيتم تأمين القادمين بالمواصلات، لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة، وسبل الاتصال مع عائلاتهم.