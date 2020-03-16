الاحتلال يواصل إبعاد مقدسيين عن الأقصى لتوزيعهم نشرات توعوية للوقاية من (كورونا)

شرطة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مقدسيين عن الأقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوعين، لتوزيعهم نشرات عن فيروس (كورونا).



كما اعتقلت الشرطة، نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات، بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل الإفراج عنه دون شروط.



وأغلق الاحتلال، أمس الأحد، معظم أبواب المسجد بحجة "الوقاية من فيروس (كورونا)"، باستثناء 3 أبواب وهي: حطة، والمجلس، والسلسلة.