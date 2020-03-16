الصحة: تم إجراء فحوصات لـ 2519 عينة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ حتى اللحظة 39 حالة في فلسطين، وتم إجراء فحوصات لـ 2519 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي، منها 49 فحصاً في المختبر الخاص بمحافظة بيت لحم، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.



وقال الوزارة في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا بلغ 4 حالات، إضافة إلى 12 حالة في الحجر الخاص بـ (معبر رفح).



وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي، بلغ 3570 حالة، موضحة أن 100 حالة في الحجر الصحي المنزلي، بمحافظة نابلس، و600 في محافظة الخليل، و23 في سلفيت، و11 في قلقيلية، وحالة واحدة في طوباس، و47 في القدس، و112 في طولكرم، و2676 في المحافظات الجنوبية - قطاع غزة.



وأفادت بأن عدد الحالات المؤكدة بمرض (كوفيد- 19) عالمياً بلغ 153517، منها 61518 سجلت خارج الصين في 143 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات 3204 في الصين و2531 خارجها، وذلك استناداً إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، حتى الأمس.