شؤون فلسطينية

نايف حواتمة في موسكو بدعوة رسمية

نايف حواتمة في موسكو بدعوة رسمية
نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
وصل إلى موسكو، اليوم الاثنين، نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على رأس وفد قيادي كبير، بدعوة رسمية من القيادة الروسية.

ووفق بيان صدر عن الجبهة، ووصل "دنيا الوطن"، فإنه طبقاً لجدول الأعمال المقرر، سيلتقي حواتمة، على رأس الوفد، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائبه لشؤون الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، وأركان السفارة، في مباحثات سياسية شاملة من ضمن في أكثر من جولة.

ومن ضمن مواضيع الجولة، صفقة ترامب- نتنياهو، وتداعياتها الخطيرة على القضية، والحقوق الوطنية الفلسطينية، وأوضاع المنطقة والعلاقات الدولية، إضافة إلى الأوضاع الفلسطينية الداخلية والانقسام، وسبل إنهائه، وإعادة بناء الوحدة الداخلية للمؤسسة الوطنية الفلسطينية.

وسيتم مناقشة الفوز الكبير للقائمة العربية المشتركة في الإنتخابات الإسرائيلية، وما سوف تعكسه من نتائج على المعادلة السياسية والحزبية داخل إسرائيل.

وكذلك مناقشة الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات العاصفة التي يشهدها عدد من البلدان العربية في المشرق والمغرب،  وآثارها على الأوضاع الدولية.

وسيتم وفق بيان الجبهة، بحث العلاقات الثنائية بين الجبهة الديمقراطية والقيادة الروسية وآليات تطويرها، وكذلك الدور الروسي المتوقع في المرحلة القادمة في دعم وإسناد قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وفي عموم المنطقة العربية، في ظل التدخلات الأميركية السافرة.

كما سيعرض حواتمة، رؤيته لكافة هذه القضايا في مقدمه، رؤيته في مواجهة خطة ترامب- نتنياهو، وللخروج من اتفاقات أوسلو، والعمل بالمقابل بموجب قرارات المجلسين الوطني والمركزي في منظمة التحرير.

كذلك على جدول أعمال وفد الجبهة، بقيادة حواتمة، اللقاء مع أحزاب الدوما الروسي، ولجنة العلاقات الخارجية فيه، ورئيس لجنة المجلس الفدرالي للشؤون الخارجية. فضلاً عن عقد سلسلة من المحاضرات، السياسية والمنتديات الصحفية، في مراكز البحث في موسكو ومع وسائل الإعلام من فضائيات وإذاعات وصحف روسية وعربية.

يضم وفد الجبهة بقيادة حواتمة كلاً من: علي أسعد، مدير مكتب الأمين العام، المهندس نمر شعبان بكر، الدكتور محمد عبد الهادي، الدكتور مبارك موسى، المهندس جودت إبراهيم، الإعلامي رائد الأغبر، والإعلامي يعقوب عبد الهادي.

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