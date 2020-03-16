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الإعلان عن وفاة أول ضحية بفيروس (كورونا) في الخليج العربي

الإعلان عن وفاة أول ضحية بفيروس (كورونا) في الخليج العربي
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البحرين، اليوم الاثنين، أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، لمواطنة تبلغ من العمر (65 عاماً)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الأولى في دول الخليج العربي.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على (تويتر) عن وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر (65 عاماً)، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس (كورونا).

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