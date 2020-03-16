إغلاق مغسلة ملابس مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة العامة بسلفيت





وبين مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة سلفيت، رائد ناصر، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن إغلاق المنشأة، يأتي بناء على قرار محافظ سلفيت، وضمن التدابير التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، وبما يضمن تطبيق المنشآت لإجراءات الصحة والسلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطناغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة سلفيت (وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، الضابطة الجمركية، المحافظة)، اليوم الاثنين، مغسلة تعمل على غسل مستلزمات المستشفيات الإسرائيلية،من ملابس وشراشف، دون مرعاة أو إتباع إجراءات الصحة والسلامة العامة، والتدابير المتبعة في الحد من انتشار فيروس (كورنا)، (كوفيد-19).