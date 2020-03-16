دولي

عقب تسلمه كتاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. غانتس: يجب تقديم نتنياهو للعدالة

عقب تسلمه كتاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. غانتس: يجب تقديم نتنياهو للعدالة
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وزعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم بيني غانتس رئيس تحالف (أزرق- أبيض) رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داعيًا لتقديمه إلى المحاكمة، بتهم الفساد المُتهم بها.

وعقب تسلمه كتاب تفويض تشكيل الحكومة الإسرائيلية، من الرئيس الإسرائيلي روؤفين ريفيلين، قال غانتس: إنه "يجب تقديم نتنياهو للمحاكمة والعدالة، فلا أحد فوق القانون في إسرائيل".

وأعرب عن تأكيده بضرورة أن يتم تشكيل حكومة جديدة، وعدم الذهاب لانتخابات رابعة في إسرائيل، حيث قال: "آن الأوان أن نرى برلماناً وحكومة، يؤدون أعمالهم بشكل حقيقي، من المحظور إجراء إنتخابات رابعة"

وأكد أن أزمة فيروس (كورونا) ليست الأخطر التي تواجهها إسرائيل، فقد واجهت سابقًا أزمات وحروباً، ونجحت في تجاوزها جميعًا، متابعًا: "سنتغلب على الأزمة الحالية بتكاتف الجهود، ويجب ألا نعيش حالة الرعب والهلع، هذه الأزمة سنتجاوزها".

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