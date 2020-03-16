عربي

إجراءات سعودية صارمة لمواجهة (كورونا)

إجراءات سعودية صارمة لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة، للسيطرة على فيروس (كورونا).

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) بعض الإجراءات وهي: تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

وقررت الحكومة السعودية، إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت، وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك، ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية.

ودعت لاقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك، ومتابعة تنفيذه، وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24ساعة.

وأكدت على منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية، وما في حكمها، كما قررت الحكومة السعودية إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات، وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتاً، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك، ومتابعة تنفيذه.

ودعت للحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان.

ووفق (واس) ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الاساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية: (المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية او القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرا واحدا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.

ودعت لإلزام جميع الشركات والمؤسسات، بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة، قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

وسيبدأ تطبيق هذه القرارات، اعتباراً من اليوم الاثنين 16 آذار/ مارس 2020.

أخبار ذات صلة

الأردن: إجراءات حجر صحي إجبارية لجميع القادمين للمملكة

الأردن: إجراءات حجر صحي إجبارية لجميع القادمين للمملكة

الإعلان عن وفاة أول ضحية بفيروس (كورونا) في الخليج العربي

الإعلان عن وفاة أول ضحية بفيروس (كورونا) في الخليج العربي

لأول مرة.. السودان يسمح بعبور طائرات متجهة إلى إسرائيل لمجاله الجوي

لأول مرة.. السودان يسمح بعبور طائرات متجهة إلى إسرائيل لمجاله الجوي

ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في الأردن إلى 15

ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في الأردن إلى 15

الأردنيون يبدأون بتسجيل عقود زواجهم في المنازل بسبب (كورونا)

الأردنيون يبدأون بتسجيل عقود زواجهم في المنازل بسبب (كورونا)

هل يُوجد جراد على الحدود المصرية؟

هل يُوجد جراد على الحدود المصرية؟

شاهد: تحية عن بعد لزعماء الإمارات تفادياً لـ (كورونا)

شاهد: تحية عن بعد لزعماء الإمارات تفادياً لـ (كورونا)

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعراق وقرار بحظر التجول في بغداد

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعراق وقرار بحظر التجول في بغداد

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل إبعاد مقدسيين عن الأقصى لتوزيعهم نشرات توعوية للوقاية من (كورونا)

الاحتلال يواصل إبعاد مقدسيين عن الأقصى لتوزيعهم نشرات توعوية للوقاية من (كورونا)

الديمقراطية تدعو السودان لوقف انفتاحه على دولة الاحتلال ووقف تطبيع العلاقات معها

الديمقراطية تدعو السودان لوقف انفتاحه على دولة الاحتلال ووقف تطبيع العلاقات معها

إغلاق مغسلة ملابس مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة العامة بسلفيت

إغلاق مغسلة ملابس مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة العامة بسلفيت

جنين.. صاحب متنزه يضعه تحت تصرف مجلس الوزراء لحين انتهاء أزمة (كورونا)

جنين.. صاحب متنزه يضعه تحت تصرف مجلس الوزراء لحين انتهاء أزمة (كورونا)

قوات الاحتلال تحتجز خمسة فتية غرب جنين

قوات الاحتلال تحتجز خمسة فتية غرب جنين

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات فلسطينية من نوايا الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات فلسطينية من نوايا الاحتلال

الاحتلال يُواصل عزل أسرى من الهيئة التنظيمية لـ &#34;فتح&#34; بظروف قاسية

الاحتلال يُواصل عزل أسرى من الهيئة التنظيمية لـ "فتح" بظروف قاسية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُنكل بهم في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُنكل بهم في الضفة والقدس

منوعات

شاهد كيف تصرفت دنيا بطمة بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام

شاهد كيف تصرفت دنيا بطمة بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام

شاهد: أغرب إطلالات النجوم العرب والأجانب في الكمامة بعضها سعره يساوي ثروة

شاهد: أغرب إطلالات النجوم العرب والأجانب في الكمامة بعضها سعره يساوي ثروة

فيديو: تعرف على المشاهير والشخصيّات الذين أصيبوا بـ(كورونا) حول العالم؟

فيديو: تعرف على المشاهير والشخصيّات الذين أصيبوا بـ(كورونا) حول العالم؟

من جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي تفجر جدلا بتقرير الطب الشرعي

من جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي تفجر جدلا بتقرير الطب الشرعي

تعرفوا على الهدايا الثمينة جداً من أحمد أبو هشيمة لياسمين صبري

تعرفوا على الهدايا الثمينة جداً من أحمد أبو هشيمة لياسمين صبري

سيرين عبد النور تردّ على الإساءة:&#34;انتي الزبالة&#34;.. ونادين نسيب نجيم تناشد معجبيها

سيرين عبد النور تردّ على الإساءة:"انتي الزبالة".. ونادين نسيب نجيم تناشد معجبيها

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: &#34;قدام مرايتها تتدلع براحتها&#34;

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: "قدام مرايتها تتدلع براحتها"

صور.. امل عرفة: عشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني

صور.. امل عرفة: عشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني

فنان مصري ينشر وثائق تثبت نسبه للنبي محمد: &#34;أنا الشريف ابن الشريف&#34;

فنان مصري ينشر وثائق تثبت نسبه للنبي محمد: "أنا الشريف ابن الشريف"

شاهد.. ليلى علوي: تحقيق الشهرة سهل بـ&#34;رقصة&#34;

شاهد.. ليلى علوي: تحقيق الشهرة سهل بـ"رقصة"

عربي

الأردن: إجراءات حجر صحي إجبارية لجميع القادمين للمملكة

الأردن: إجراءات حجر صحي إجبارية لجميع القادمين للمملكة

إجراءات سعودية صارمة لمواجهة (كورونا)

إجراءات سعودية صارمة لمواجهة (كورونا)

ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في الأردن إلى 15

ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في الأردن إلى 15

الأردنيون يبدأون بتسجيل عقود زواجهم في المنازل بسبب (كورونا)

الأردنيون يبدأون بتسجيل عقود زواجهم في المنازل بسبب (كورونا)