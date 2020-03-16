شؤون فلسطينية

مراسم دفن وفيات (كورونا).. صحة غزة: وضعنا آلية لغسلهم بالمستشفيات.. والشرع "الضرورات تبيح المحظورات"

مراسم دفن وفيات (كورونا).. صحة غزة: وضعنا آلية لغسلهم بالمستشفيات.. والشرع "الضرورات تبيح المحظورات"
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
منبوذون ووحيدون، يخاف الجميع الاقتراب منهم أو ملامستهم أو حتى الحديث معهم عن بُعد، وتجبرهم السلطات الحاكمة في البلدان على العزل الإجباري في المستشفيات، لحين الشفاء والنقاهة، هذا هو حال مرضى فيروس (كوفيد 19) والمعروف بـ (كورونا)، فهل تتخيلون أن تلك الوحدة سترافقهم بالموت أيضاً. 

تجاوز عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الجديد، 6 آلاف حالة وفاة عالميًا، ورصدت عدسات الكاميرات في عدد من الدول الأجنبية والعربية، عملية تكفينهم ودفنهم بطريقة خاصة، حيث لا يتم غسلهم وتكفينهم، ويُمنع أقاربهم من احتضانهم ووداعهم، وفي كثير من الدول، ووصل الأمر لعدم الصلاة عليهم في الجوامع ورش قبورهم بمبيدات ومطهرات قبل الدفن، فما رأي الطب والدين بهذا الأمر؟

هل الميت مُعدٍٍ؟

قال الدكتور رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة: فيروس (كورونا) ينتقل بطريقتين، إما عن طريق الرذاذ أو عن طريق التلامس، بالنسبة للرذاذ فالشخص المتوفيى لن (يسعل أو يعطس) أو حتى يتحدث، يبقى موضوع التلامس فمن الممكن أن يكون هناك بعض الرذاذ المتبقي على جسم المتوفى وبالتالي لمسه من أقاربه أو تكفينه بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى نقل العدوى.

وأضاف العبادلة لـ"دنيا الوطن": " نحن في قطاع غزة وضعنا آلية للتعامل مع الميت المُصاب بكورونا، عبر تغسيله بعد الموت في المستشفى، وفق آلية تم تحديدها، وإعداد دليل خاص لها، تساعد المتطوعين بتغسيل الموتى بالمستشفى بطريقة لا تمنع نقل المرض والعدوى".

واستطرد: لقد وفرنا مادة خاصة لمن يقومون بغسل الموتى بالمستشفيات، يقومون باستخدامها في البداية، ثم يُغسل كأي ميت عادي، ويمكن بعد ذلك تكفينه، والصلاة عليه، ودفنه بشكل طبيعي. 

وأوضح أنه وبعد تغسيل الميت في المستشفى بطريقة خاصة، يمكن لعائلة الميت الصلاة عليه بشرط عدم فتح الكفن ولمس أو حضن الجثة من باب الاحتراز الإضافي، ويمكنهم دفنه بعد ذلك بطريقة طبيعية.

وأكد مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، أن رش القبور بمواد التعقيم والمبيدات قبل الدفن إجراء خاطئ، متمماً: " القبر من الرمل ونظيف، لماذا يتم رشه، والفيروس لن يخرج خارج الرمل، فكورونا لا يعيش في الأسطح العادية أكثر من 12 ساعة".

الشرع "الضرورات تبيح المحظورات" 

 وقال رئيس مجلس القضاء الشرعي في قطاع غزة، حسن الجوجو: الضرورة تُقدر بقدرها، الآن تغسيل الشهيد يختلف عن تغسيل المتوفى العادي، وتغسيل الإنسان الذي يموت حرقاً أيضاً يختلف عن الذي يموت بمرض في بالبطن، فغسيل (المحروق) قد يَتلف خلال التغسيل فنكتفي بوضع الماء عليه وضعاً، إذاً القضية تقدر بقدرها، والذي يتولى التقدير عالم وشيخ جليل، لأنه يمتلك ملكة فقهية، فيرشد الناس، ويقوم بعمل اللازم. 

وأضاف لـ"دنيا الوطن": " يُحلل دفن الموتى بوباء مثل (كورونا) بطريقة خاصة، وعدم التقيد بالتعليمات الإسلامية الخاصة بالتكفين والدفن، في زمن الأوبئة يأخذ الدفن منحى خاص، لأن العالم يكون تحت القاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات) و(درء المفسدة أولى من جلب المصلحة)".

وأكمل: موضوع الدفن خلال الأوبئة يأخذ أحكاماً معينة حسب الحالة الموجودة، وإن الأمر فيه ضرر على المسلمين فتقدر الأمور بقدرها، بحيث لا يحضر هذه الجنازة إلا عدد قليل، بشروط خاصة بموضوع الغُسل والتكفين، بحيث لا تنتقل العدوى من الأموات إلى الأحياء.

وأوضح أن البلدان، خلال انتشار وباء (كورونا)، أغلقت المدارس والجامعات وصالات الأفراج، وقد توقف أي نشاط أو مكان فيه خطر على حياة الناس، والحفاظ على النفس، هي أسمى قواعد الشريعة الإسلامية، ومقصد من مقاصدها. 

أخبار ذات صلة

الوزير بشارة يُطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة

الوزير بشارة يُطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة

اشتية: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من طولكرم عائد من بولندا

اشتية: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من طولكرم عائد من بولندا

أبو حسنة: سنستقبل المراجعين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض مدارس (أونروا)

أبو حسنة: سنستقبل المراجعين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض مدارس (أونروا)

جنين.. صاحب متنزه يضعه تحت تصرف مجلس الوزراء لحين انتهاء أزمة (كورونا)

جنين.. صاحب متنزه يضعه تحت تصرف مجلس الوزراء لحين انتهاء أزمة (كورونا)

قوات الاحتلال تحتجز خمسة فتية غرب جنين

قوات الاحتلال تحتجز خمسة فتية غرب جنين

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات فلسطينية من نوايا الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات فلسطينية من نوايا الاحتلال

الاحتلال يُواصل عزل أسرى من الهيئة التنظيمية لـ &#34;فتح&#34; بظروف قاسية

الاحتلال يُواصل عزل أسرى من الهيئة التنظيمية لـ "فتح" بظروف قاسية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُنكل بهم في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُنكل بهم في الضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحتجز خمسة فتية غرب جنين

قوات الاحتلال تحتجز خمسة فتية غرب جنين

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات فلسطينية من نوايا الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات فلسطينية من نوايا الاحتلال

الاحتلال يُواصل عزل أسرى من الهيئة التنظيمية لـ &#34;فتح&#34; بظروف قاسية

الاحتلال يُواصل عزل أسرى من الهيئة التنظيمية لـ "فتح" بظروف قاسية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُنكل بهم في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُنكل بهم في الضفة والقدس

أوقاف فلسطين تُعلّق إقامة الصلوات بالمساجد والكنائس

أوقاف فلسطين تُعلّق إقامة الصلوات بالمساجد والكنائس

كهرباء غزة: عطل طارئ حدث على خط بيت لاهيا ونحتاج ساعة لإصلاحه

كهرباء غزة: عطل طارئ حدث على خط بيت لاهيا ونحتاج ساعة لإصلاحه

الدولار يُواصل الارتفاع مُجددًا

الدولار يُواصل الارتفاع مُجددًا

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم ومنخفض جوي غدًا

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم ومنخفض جوي غدًا

منوعات

شاهد كيف تصرفت دنيا بطمة بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام

شاهد كيف تصرفت دنيا بطمة بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام

شاهد: أغرب إطلالات النجوم العرب والأجانب في الكمامة بعضها سعره يساوي ثروة

شاهد: أغرب إطلالات النجوم العرب والأجانب في الكمامة بعضها سعره يساوي ثروة

فيديو: تعرف على المشاهير والشخصيّات الذين أصيبوا بـ(كورونا) حول العالم؟

فيديو: تعرف على المشاهير والشخصيّات الذين أصيبوا بـ(كورونا) حول العالم؟

من جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي تفجر جدلا بتقرير الطب الشرعي

من جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي تفجر جدلا بتقرير الطب الشرعي

تعرفوا على الهدايا الثمينة جداً من أحمد أبو هشيمة لياسمين صبري

تعرفوا على الهدايا الثمينة جداً من أحمد أبو هشيمة لياسمين صبري

سيرين عبد النور تردّ على الإساءة:&#34;انتي الزبالة&#34;.. ونادين نسيب نجيم تناشد معجبيها

سيرين عبد النور تردّ على الإساءة:"انتي الزبالة".. ونادين نسيب نجيم تناشد معجبيها

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: &#34;قدام مرايتها تتدلع براحتها&#34;

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: "قدام مرايتها تتدلع براحتها"

صور.. امل عرفة: عشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني

صور.. امل عرفة: عشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني

فنان مصري ينشر وثائق تثبت نسبه للنبي محمد: &#34;أنا الشريف ابن الشريف&#34;

فنان مصري ينشر وثائق تثبت نسبه للنبي محمد: "أنا الشريف ابن الشريف"

شاهد.. ليلى علوي: تحقيق الشهرة سهل بـ&#34;رقصة&#34;

شاهد.. ليلى علوي: تحقيق الشهرة سهل بـ"رقصة"

عربي

إجراءات سعودية صارمة لمواجهة (كورونا)

إجراءات سعودية صارمة لمواجهة (كورونا)

الأردنيون يبدأون بتسجيل عقود زواجهم في المنازل بسبب (كورونا)

الأردنيون يبدأون بتسجيل عقود زواجهم في المنازل بسبب (كورونا)

شاهد: تحية عن بعد لزعماء الإمارات تفادياً لـ (كورونا)

شاهد: تحية عن بعد لزعماء الإمارات تفادياً لـ (كورونا)

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعراق وقرار بحظر التجول في بغداد

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعراق وقرار بحظر التجول في بغداد