الوزير بشارة يُطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة

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رام الله - دنيا الوطن

طالب وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة؛ بالإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ العام الماضي؛ كضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة.



وأكد الوزير بشارة، خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي موشيه كحلون على أن المبالغ المحتجزة، هي حق للشعب الفلسطيني، وستساهم في مساعدة الخزينة الفلسطينية في تبني الإجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي.



والتقى بشارة اليوم الاثنين، بكحلون؛ لبحث المعطيات الاقتصادية التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي وباء (كورونا) المستجد.