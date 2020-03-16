اشتية: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من طولكرم عائد من بولندا

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في طولكرم، لمواطن قادم من بولندا، ما يرفع عدد الحالات المصابة إلى 39 حالة.



وأكد اشتية، بمستهل جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، أن الأسواق، بدأت تستقر، والمواد الغذائية متوفرة، وكافية لفترة غير قصيرة.



وشكر اشتية، البنوك وسلطة النقد، الذين اتخذوا إجراءات كفيلة بتحفيزالاقتصاد الوطني، وتوفيرالسيولة بيد المواطن.



وأوضح، أن دولة الكويت، قدمت للسلطة الفلسطينية، 5.5 مليون دولار، للمساهمة بمواجهة فيروس (كورونا)، مشددًا بالقول: "نقدر مساعدات أشقائنا العرب، ونتمنى السلامة لكل شعوبنا العربية".