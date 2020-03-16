أبو حسنة: سنستقبل المراجعين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض مدارس (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المستشار الإعلامي لوكالة (أونروا)، عدنان أبو حسنة، أنه تقرر كإجراء احترازي استقبال المراجعين الفلسطينيين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض مدارس (أونروا) التي يتم تجهيزها حالياً لهذا الغرض.



وقال أبو حسنة في تصريح صحفي: إن عيادات (أونروا) الصحية لن تقوم باستقبال أي مريض، يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، وإنما في المدارس التي سيتم الإعلان عنها في كل منطقة من مخيمات قطاع غزة.



وأضاف: "سيتم تعقيم كافة المدارس قبيل استئناف الدراسة للتأكد من خلوها من أي مسببات أمراض للحفاظ علي صحة الطلاب، ومدارس (أونروا) لن تستخدم كمراكز للحجر الصحي".