شؤون فلسطينية

جنين.. صاحب متنزه يضعه تحت تصرف مجلس الوزراء لحين انتهاء أزمة (كورونا)

جنين.. صاحب متنزه يضعه تحت تصرف مجلس الوزراء لحين انتهاء أزمة (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين: إن صاحب متنزه حيفا الواقع في بلدة كفر دان غرب جنين، رمزي عابد، أبلغ محافظ جنين، أكرم الرجوب، أنه يضع المتنزه بكل قاعاته ومرافقه، تحت تصرف مجلس الوزراء، لحين انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمود عباس في الخامس من الشهر الجاري.

ووفق الوكالة الرسمية (وفا)، فقد أوضح عابد، أن قراره يأتي استجابة لنداء الوطن والواجب وتماشياً مع قرارات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، وتقديراً ووفاء لشعبنا.

وأكد أن المسؤولية الاجتماعية، تحتم على الجميع تقديم كل إمكاناتهم؛ لتجاوز الحالة الحرجة، التي يمر بها أبناء شعبنا، بفعل وباء (كورونا).

ويقع المتنزه على مساحة تصل إلى 18 دونماً، ويضم قاعة مقامة على مساحة 1200 متر مربع، وثلاث بنايات رئيسية، ومسابح مغلقة.

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