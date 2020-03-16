قوات الاحتلال تحتجز خمسة فتية غرب جنين

جنود إسرائيليين - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فتية قرب بوابة جدار الفصل العنصري في قرية العرقة غرب جنين، وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، قبل أن تطلق سراحهم.



وقالت وكالة (وفا) الرسمية: إن الجنود اعتقلوا الفتية الخمسة من العرقة، ونقلوهم إلى نقطة عسكرية للاحتلال، وجرى التحقيق معهم لعدة ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من الليلة الماضية، علماً أن بوابة الجدار قرب بلدة العرقة، تشهد مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال.