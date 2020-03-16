مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات فلسطينية من نوايا الاحتلال

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأدوا طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال، التي انتشرت في المكان.



عملية اقتحام المسجد، جاءت وسط تحذيرات أطلقها نشطاء مقدسيون من استغلال الاحتلال خطة الطوارئ الصحية المعلنة في المسجد الأقصى، للحيلولة دون انتشار وباء (كورونا) في صفوف المصلين، وقرار دائرة الأوقاف الإسلامية، بإغلاق المصليات المسقوفة.



ودعا النشطاء كافة المواطنين للزحف نحو المسجد الأقصى والصلاة في باحاته، وعدم السماح للاحتلال بتفريغه تدريجياً.



وأغلق الاحتلال، يوم أمس الأحد، معظم أبواب المسجد بحجة "الوقائية من فيروس كورونا"، باستثناء ثلاثة أبواب، هي: حطة والمجلس والسلسلة.



ويتعرض الأقصى لانتهاكات واقتحامات من قبل الاحتلال والمستوطنين، في محاولة لبسط السيطرة الإسرائيلية المطلقة عليه وفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.



وتنظم هذه الاقتحامات المتكررة من قبل ما تسمى بمنظمات "الهيكل" المزعوم، وبحماية كاملة من قوات الاحتلال.