دولي

11 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) حول العالم

11 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) حول العالم
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، فيما فارق الحياة 343 شخصاً.

ووفق (الجزيرة. نت) فقد تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس (كورونا) الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 76 ألفاً.

وتسبب انتشار الفيروس بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس (كورونا) على القطاعات المختلفة.

 الجزائر

‎أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 6 حالات مؤكدة مصابة بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54 حالة، منها 4 وفيات، فيما غادرت 12 حالة المستشفى، بعد تماثلها للشفاء.

وحسب ما بثه التلفزيون الجزائري، فإن خمس حالات كانت على اتصال بالحالات الأولية التي سجلت في ولاية البليدة، وحالة واحدة لإيراني متواجد بولاية أدرار جنوب البلاد.‎

وأعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وكانت أوقفت قبل ذلك الرحلات من وإلى إسبانيا، والمغرب وإيطاليا.

 العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 124 إصابة.

وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ 124، ومجموع حالات الشفاء 26، ومجموع الوفيات 9.

وكانت خلية الأزمة الخاصة بالوقاية من الفيروس في العراق، قد قررت فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد لمدة أسبوع اعتباراً من 17 آذار/ مارس الحالي لمنع انتشار الفيروس.

كما قررت تعليق الرحلات الجوية، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 17 آذار/ مارس 2020 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار/مارس 2020 ".

الصين

أعلنت الصين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد إلى 3213 عقب تسجيل 14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تماثل للشفاء ما يقارب 67.7 ألف حالة عقب معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة، تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد المصابين إلى 80860، ووفاة 14 شخصاً ليصل عدد الضحايا إلى 3213، وشفاء ما يقارب 67.7 ألف حالة عقب معالجتهم".

وأشار البيان إلى أن هناك 9898 شخصاً مريضاً حالياً (3032 شخصاً في حالة خطيرة).

تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 18 حالة.

وقال الوزير التركي في تغريدة، نشرها عبر حسابه بموقع (تويتر): "إن شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبية، مشيراً إلى أن 7 من المصابين الجدد، جاؤوا من أوروبا و3 من أمريكا.

صربيا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، فرض حالة الطوارئ في البلاد؛ لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال فوتشيتش، إنه اتخذ هذا الإجراء بموجب الأطر القانونية التي تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في ظل غياب البرلمان، الذي حل قبل الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في 26 نيسان/ أبريل.

وأعلنت السلطات الصحية في صربيا، أن عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 46، وأن الفحوص شملت 283 شخصاً، ولم تسجل أي حالة وفاة.

المكسيك

سجلت السلطات الطبية المكسيكية، أول وفاة جراء فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بوفاة رجل الأعمال خوسيه كوري، بعد أن أظهر فحص خضع له مؤخراً نتائج إيجابية، أكدت إصابته بالفيروس.

وأكد مصدران مطلعان لوكالة (رويترز)، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، وفاة كوري قدم مؤخراً إلى المكسيك من الولايات المتحدة.

وسجلت في أراضي المكسيك، حسب الإحصائية الأخيرة، 34 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

ونظراً لتسارع وتيرة انتشار الفيروس، الذي وصل إلى 155 دولة، صنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/ مارس الجاري، (كورونا) وباء عاماً.

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