الاحتلال يُواصل عزل أسرى من الهيئة التنظيمية لـ "فتح" بظروف قاسية

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عزل 3 أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).



وقالت هيئة الأسرى والمحررين في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن إدارة سجون الاحتلال، أقدمت قبل حوالي عشرة أيام على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية في معتقل (ريمون)، وهم: حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وابراهيم عبد الحي، وعمر فهمي خرواط.



وأوضحت أن الأسير خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن لـ 4 مؤبدات، يقبع حالياً داخل معتقل (مجدو) داخل زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي، بأوضاع اعتقالية قاسية.



وأشارت إلى أن إدارة المعتقل تتعمد إساءة معاملة الأسير خرواط، بتقييد يديه ورجليه، كلما نقلته من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل، وإلى ما يسمى ساحة "الفورة".



وبينت، أن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تحتجز كلاً من الأسيرين قواسمة واسعيد، داخل عزل معتقل (جلبوع)، أما الأسير عبد الحي، فقد نقل إلى الأقسام العامة بمعتقل (هداريم).