اليوم.. أميركيون يُجرون اختبارًا لأول لقاح محتمل ضد فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤولون أميركيون، أنهم سيبدأون، اليوم الاثنين، باختبار أول لقاح تجريبي على مريض، ضد فيروس (كورونا) المستجد.



ووفق وكالة (سي إن إن) فإنه ستجري التجربة في منشأة أبحاث كايزر في ولاية واشنطن، وستستغرق عملية التحقق من اللقاح من عام إلى 18 شهراً.



وفي وقت سابق، حذر علماء من تجربة اللقاح على البشر قبل معرفة مدى نجاحه على حيوانات المختبر، وقالوا إن التسابق لاختبار لقاح تجريبي ضد فيروس (كورونا) يعد اختراقاً للبروتوكول المعتاد.



وأشار العلماء إلى أن هذه ليست هي الطريقة التي يحدث بها اختبار اللقاح بشكل طبيعي، وتشترط الجهات التنظيمية أن الشركة المصنعة للقاح أو الدواء أن يكون المنتج آمنا قبل أن ينتقل إلى الأشخاص، وبينما لم يتم تكريس ذلك في قانون، إلا أن العلماء يقومون غالباً بتجريب اللقاح على حيوانات المختبر قبل تعريض المتطوعين من البشر لخطر محتمل.