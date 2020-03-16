شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين وينكل بهم في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل مواطنين وينكل بهم في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشابين "كريم أحمد عبيد" و"مجد مروان داري" من بلدة العيسوية في القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

اوأفادت مصادر محلية بأن الشاب أدهم النابلسي تعرض أيضاً للضرب على يد جنود الاحتلال في باب حطة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وتعرضت بلدات العيساوية وسلوان في القدس لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.

وفي رام الله اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي كريم خمايسة خلال تغطيته اقتحام حي ام الشرايط صباح اليوم الاثنين، كذلك اعتقل شاب من مركبته في بلدة عزون بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال الذين أغلقوا المدخل الشمالي للبلدة بحجة إحراق مركبة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة.

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