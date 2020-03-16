أوقاف فلسطين تُعلّق إقامة الصلوات بالمساجد والكنائس

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس السبت، تعليق إقامة الصلوات في المساجد والكنائس حتى إشعار آخر؛ منعاً لتفشي فيروس (كورونا).



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تقرر وقف إقامة الصلوات في المساجد والكنائس، وحصرها في البيوت، ابتداءً من السبت، وحتى إشعار آخر.



وأوضحت، أن القرار استند إلى توصيات وزارة الصحة الفلسطينية والأطباء المختصين، بمنع التجمعات التي قد تساعد على نقل العدوى.



فيما أشار وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، في تصريح لـ (الأناضول)، إلى أن "أمر الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، متروك لمديرية أوقاف القدس".



وأضاف: أن "الحرم الإبراهيمي بالخليل، سيبقى مفتوحاً ضمن ترتيبات وأنظمة معينة تضعها مديرية الحرم".



والسبت، أعلنت السلطات الفلسطينية، ارتفاع إجمالي المصابين بـ (كورونا) إلى 38 بعد اكتشاف 3 حالات جديدة.



والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية (كورونا) بأنه "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعاً من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.



وحتى السبت، أصاب (كورونا) قرابة 150 ألفاً في 149 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.