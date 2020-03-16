الرئيس الإسرائيلي يُكلف غانتس اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس تحالف (أزرق-أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، سيكلف رئيس تحالف (أزرق- أبيض) بيني غانتس اليوم، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.



ووفق موقع (عكا)، فإن ذلك، جاء بعد أن أوصى على غانتس 61 عضواً من أحزاب (كنيست) من بينهم القائمة المشتركة، أمام ريفلين.



وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع، أن يستقبل ريفلين ظهر اليوم في منزل الرئاسة بيني غانتس، ليسلمه كتاب التكليف.



وسيشارك الرئيس الإسرائيلي عصر اليوم، في مراسم افتتاح الدورة الأولى لـ (كنيست) 23 وسيلقي كلمة بهذه المناسبة، في حين تقرر أن يؤدي أعضاء كنيست القسم متفرقين، وليس كدفعة واحدة، كما كان في السابق؛ نتيجة تفشي فيروس (كورونا).