لأول مرة.. السودان يسمح بعبور طائرات متجهة إلى إسرائيل لمجاله الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

قال موقع قناة (24 i news): إن السلطات السودانية، سمحت لأول مرة، لخطوط (لاتام) الجوية التشيلية، التي تدير رحلات مباشرة بين أمريكا اللاتينية وإسرائيل، بالتحليق في أجوائها، في رحلاتها المتجهة إلى تل أبيب.



وأشار الموقع إلى أن الرحلة الجوية الأولى التي ستحلق فوق الأراضي السودانية، ستكون الثلاثاء المقبل، موضحًا أن ذلك يمثل اختراقًا مُهمًا في العلاقة السودانية- الإسرائيلية.



وأوضح الموقع، أن المسار الجديد الذي ستتخذه طائرات الشركة اللاتينية، سيخفض ساعتين من مدة الرحلة من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل، والتي تستغرق 13 ساعة، وبموجب المسار الجديد، فإن طائرات الشركة ستحلق في طريقها لإسرائيل فوق الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، والسودان، ومصر.



وكشف الموقع في الشهر الماضي، أن طائرة إسرائيلية، أدت رحلة مباشرة من كينشاسا في الكونغو، إلى إسرائيل عبر الأجواء السودانية.