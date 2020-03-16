كهرباء غزة: عطل طارئ حدث على خط بيت لاهيا ونحتاج ساعة لإصلاحه

صورة أرشيفية

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خاص دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن عطلاً طارئاً، حدث صباح اليوم الاثنين، على خط بيت لاهيا المغذي للمحافظة، وبالتحديد على القاطع الرئيسي للخط.



وأشارت الشركة في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إلى أن طواقم الشركة بحاجة لقرابة نصف ساعة الى ساعة كاملة؛ لإصلاحه وإعادة التيار للمناطق المفصول عنها.



وأعربت الشركة عن اعتذارها للمواطنين على هذا العطل الخارج عن سيطرتها، داعية إياهم لأخذ احتياطاتهم اللازمة بالخصوص.