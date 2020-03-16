ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في الأردن إلى 15
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت اليوم الاثنين، أعداد الإصابات المؤكدة في الأردن بفيروس (كورونا) إلى 15 إصابة، من 12 حالة كانت يوم الأحد، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.
ووفق قناة (المملكة) فقد كشف مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) اثنتين منها في محافظة إربد.
وقال الخشمان: إن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أن وضع الحالات من جيدة إلى متوسطة.
ارتفعت اليوم الاثنين، أعداد الإصابات المؤكدة في الأردن بفيروس (كورونا) إلى 15 إصابة، من 12 حالة كانت يوم الأحد، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.
ووفق قناة (المملكة) فقد كشف مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) اثنتين منها في محافظة إربد.
وقال الخشمان: إن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أن وضع الحالات من جيدة إلى متوسطة.
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