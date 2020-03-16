ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في الأردن إلى 15

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت اليوم الاثنين، أعداد الإصابات المؤكدة في الأردن بفيروس (كورونا) إلى 15 إصابة، من 12 حالة كانت يوم الأحد، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.



ووفق قناة (المملكة) فقد كشف مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) اثنتين منها في محافظة إربد.



وقال الخشمان: إن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أن وضع الحالات من جيدة إلى متوسطة.