الأردنيون يبدأون بتسجيل عقود زواجهم في المنازل بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر عبد الحافظ الربطة، قاضي القضاة في الأردن، قرارًا يتضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) الواجب اتباعها في المحاكم الشرعية، اعتباراً من اليوم الاثنين.



وقال موقع (خبرني) الأردني: إنه "وفقاً للإجراءات، سيتم وقف تسجيل القضايا من قبل المواطنين باستثناء دعاوى النفقات والأمور المستعجلة والدعاوى والطلبات المرتبطة بمواعيد إجرائية مثل الدعاوى الاعتراضية".



وأكد أنه سيتم تأجيل النظر في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية الابتدائية خلال الفترة من 16 آذار/ مارس إلى 2 نيسان/ أبريل 2020.



وأشار إلى أنه سيتم وقف دورات تأهيل المقبلين على الزواج، وتأجيل استقبال طلبات التخارج والأذونات المتعلقة بالقاصرين بمختلف أنواعها، وتأجيل النظر في الطلبات المقدمة سابقاً، وتوثيق عقود الزواج لمن أتم الثامنة عشرة خارج المحكمة (المنزل) من خلال الاتصال على الرقم المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة؛ ليصار إلى تحديد مندوب المحكمة، الذي سيستقبل الطلب، ويقوم بالتوثيق.